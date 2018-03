Franziska Walser über ihre Rolle als evangelikale Fundamentalistin in dem Fernsehfilm »So auf Erden«

Der Veranstalter reagierte mit Kritik. Bei dem Stück gehe es um den Umgang mit dem Thema Tod, nicht vorrangig um »angenehmen Zeitvertreib«. Am Ende lenkte der Veranstalter aber ein. Die geplante Aufführung wurde abgesagt. Die bereits verkauften Tickets werden erstattet. Ein Ersatztermin ist noch nicht angesetzt. Bereits 1995 hatte es einen ähnlichen Konflikt um das gleiche Theaterstück gegeben. Damals sei gerichtlich festgestellt worden, dass die Inhalte des Stückes mit dem Karfreitagsschutz nicht vereinbar sind, teilte die Stadt mit. dpa

Die Stadt Bonn hat eine geplante Theateraufführung im Pantheon-Theater für Karfreitag untersagt. Aufgrund des Feiertaggesetzes dürften keine öffentlichen Tanz- oder unterhaltenden Aufführungen stattfinden. Es drohte sogar die Versiegelung des Theaters für den Karfreitag. An Karfreitag gedenken Christen der Kreuzigung von Jesus Christus. Der Tag gilt als einer der höchsten christlichen Feiertage. Geplant war das Kabarettprogramm »Tod im Rheinland«.

