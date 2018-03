»We Who Are Not The Same« ist ein einjähriges Ausstellungsprojekt, das dekoloniale, intersektionelle feministische Praktiken und Politik kritisch in den Blick nimmt. Die Kuratorinnen Elena Agudio, Federica Bueti und Nathalie Anguezomo Mba Bikoro laden dazu KünstlerInnen, AktivistInnen und SchriftstellerInnen ein, die sich mit den strukturellen Ungerechtigkeiten auseinandersetzen, die das komplexe Zusammenspiel von Klasse, Religion, Ethnizität und Geschlecht prägen. Alle zwei Monate finden dazu »Übungen« mit Lesungen, Workshops und visuellen Interventionen statt.

Wir, die wir viele sind und nicht gleich sein wollen: Die erste Übung mit Claire Heuchan, Yewande Omotoso, Zoe Samudzi und Maria Magdalena Campos-Pons hinterfragt die Idee des Feminismus als ein vorwiegend westlich orientiertes Repertoire von Praktiken und Theorien. nd

Foto: Julius Eastman

»We Who Are Not The Same, Übung 1« am 30. März im Savvy Contemporary, Plantagenstraße 31,

Wedding