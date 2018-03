Die Neuköllner Oper brachte die Uraufführung »Welcome to Hell« heraus

Der Berliner Dichter Jochen Berg war Hausautor des Deutschen Theaters, ist heute aber weitestgehend in Vergessenheit geraten. Am 25. März wäre er 70 geworden

In diesem Jahr kommen die Berliner Philharmoniker zum letzten Mal unter der Leitung von Sir Simon Rattle nach Baden-Baden. In diesem Jahr steht unter anderem Richard Wagners Oper »Parsifal« auf dem Programm. 2019 werden Kirill Petrenko und Riccardo Muti die Konzerte leiten. dpa/nd

Das Festspielhaus Baden-Baden und die Berliner Philharmoniker haben ihre Zusammenarbeit für die Osterfestspiele bis 2022 verlängert. »Der neue Vertrag ist ein großer Vertrauenbeweis und eine große Chance für die Entwicklung Baden-Badens«, teilte Festspielhaus-Intendant Andreas Mölich-Zebhauser am Mittwoch mit.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Anthony Doerr taucht wirklich in «Die Tiefe»

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!