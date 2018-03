Arnulf Ratings aktuelles Kabarettprogramm ist eine Reise in die Welt der Manipulation. Wir können uns heute jederzeit unsere Blutfettwerte anzeigen lassen und die Bundesliga an jedem Ort der Welt verfolgen - aber in welcher Lobby unser erwählter Abgeordneter in Brüssel entscheidet, was demnächst bei uns auf den Tisch kommt - davon haben wir keine Ahnung. Aus dem gelobten Informationszeitalter haben wir uns unversehens mit ein paar Klicks ins Postfaktische katapultiert. Die Verwirrung ist groß. Politiker und professionelle Weltversteher sind sauer. Arnulf Rating will aufklären. nd

29. März bis 2. April, jeweils 20 Uhr, Wühlmäuse, Pommernallee 2-4, Westend