Die Ufafabrik legt eine neue Staffel der »Kiezgeschichten« auf. Dieses Mal mit den Wahlberlinern Günther Stolarz, der Musikkabarett mit der Ästhetik der Oper verbindet, Roger Stein, vielen Hauptstädtern bestens bekannt für sein mitreißendes postromantisches Musik-Flegel-Entertainment zwischen Comedysongs und Liedermacherei - und dieFENDEL, Wahlberlinerin und charismatische Diseuse, optisch Punk, inhaltlich sehnsuchtsvoller Paradiesvogel, mit Lust an der prallen Realität. Gemeinsam präsentieren die beiden schrägen Kiezhelden urkomische Begebenheiten, die sie um sich herum erleben. nd

