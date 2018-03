Was soll das sein

Brasília. Auf den Konvoi des Wahlkampfteams von Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio »Lula« da Silva sind nach Angaben seiner Partei mehrere Schüsse abgefeuert worden. Der Angriff habe sich am Dienstag (Ortszeit) im Süden des Landes zwischen Quedas do Iguaçu und Laranjeiras do Sul ereignet, teilte die Chefin von Lulas Arbeiterpartei (PT), Gleisi Hoffmann, mit. Laut dem PT-Senator Lindbergh Farias wurde niemand verletzt.

Parteichefin Hoffmann sprach von einem Mordversuch. Der oder die Schützen hätten die Absicht gehabt, Menschen zu treffen, die sich im Inneren der Reisebusse des Wahlkampfteams befunden hätten. Es sei noch zu klären, ob Lula persönlich habe getroffen werden sollen.

Lula war von 2003 bis 2010 brasilianischer Staatschef. In den Umfragen für die Präsidentschaftswahl im Oktober liegt der 72-Jährige derzeit vorn. Allerdings droht ihm nach Korruptionsvorwürfen eine langjährige Gefängnisstrafe. AFP/nd Seite 3