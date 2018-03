Findige Leute haben berechnet, wie viel Treibhausgase bis 2050 in die Atmosphäre gelangen dürfen, um das Pariser Ziel noch zu erfüllen, die Erderwärmung bei unter zwei Grad Celsius zu halten. Billigt man jedem Menschen dieselbe Menge zu und verteilt das gleichmäßig auf die Jahre, dürfte Deutschland laut einer Studie 2018 ab diesem Donnerstag kein CO2 mehr emittieren.

Wer es mit dem Klimaschutz ernst meint, muss die Wirtschaft in den Industrieländern wirklich richtig umkrempeln. So haben sich die G7-Staaten ja dazu verpflichtet, ihren CO2-Ausstoß bis Mitte des Jahrhunderts um 80 bis 95 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 1990 zu senken. Deutschland hat bisher nur 27,7 Prozent geschafft und tritt seit Jahren praktisch auf der Stelle.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Aert van Riel zur Absage Robert Habecks an eine linke Sammlungsbewegung

Klaus Pickshaus hält nichts von noch mehr Flexibilität am Arbeitsplatz. Eine Antwort auf Halina Wawzyniak (23. März)

Alexander Isele über Kim Jong Uns Besuch in Peking

Johanna Treblin über die Versammlungsfreiheit am 1. Mai

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!