Seoul. Südkoreas Präsident Moon Jae In und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un werden am 27. April zum dritten Gipfeltreffen zwischen beiden Ländern zusammenkommen. Auf den Termin des bereits Anfang März vereinbarten Spitzenreffens einigten sich Vertreter beider Seiten bei Vorbereitungsgesprächen im Grenzort Panmunjom, wie das Vereinigungsministerium in Seoul am Donnerstag mitteilte. Bei dem Treffen, das auf südkoreanischer Seite von Panmunjom stattfinden soll, will Moon neben der Verbesserung der Beziehungen auch Schritte zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms zur Sprache bringen.

Die Einigung auf einen neuen gesamtkoreanischen Gipfel wie auch ein potenzielles Treffen zwischen Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump bis spätestens Ende Mai haben zuletzt die Hoffnung auf eine Lösung des Atomstreits mit Pjöngjang genährt. Dazu gehörte auch ein überraschender Besuch Kims in dieser Woche in Peking. dpa/nd