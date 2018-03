Grünen-Politikerin Claudia Roth fordert Anerkennung der türkischen Militäroffensive in Afrin als völkerrechtswidrig

Während Union und SPD die industrielle Landwirtschaft mit Milliarden jedes Jahr förderten, habe die Forschung nach Alternativen »eher Alibifunktion«, kritisierte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer. »Union und SPD waren nicht einmal in der Lage die Zahl der getöteten Küken zu reduzieren, geschweige denn die verstörende Praxis aus der Industriellen Landwirtschaft ganz zu verbieten. Es sind nämlich 2017 noch einmal eine Million Küken mehr getötet worden, als im Jahr zuvor. SPD und Union versagen bei dem Thema seit Jahren«, sagte Krischer dem DLF-Hauptstadtstudio. dpa/nd

Die Bundesregierung verweist darauf, dass sie die Entwicklung solcher Methoden fördert. In die Forschung zur Geschlechtsbestimmung im Ei steckt der Bund seit April 2008 bis Ende dieses Jahres insgesamt fast 4,9 Millionen Euro. Zudem fördert der Bund Projekte zu sogenannten Zweinutzungshühnern, also Rassen, deren weiblichen Tiere als Legehennen und die männlichen als Masthähnchen verwendet werden, von Sommer 2015 bis Sommer 2018 insgesamt mit 1,8 Millionen Euro.

Methoden, das Geschlecht schon früh im Ei zu ermitteln und das Töten geschlüpfter Küken damit zu verhindern, sind schon länger in der Entwicklung. Im Januar hatte der Zentralverband der Geflügelwirtschaft (ZDG) angekündigt, dass bis Ende 2019 die ersten Maschinen im Einsatz sein würden . Dem ZDG zufolge werden männliche Küken in Deutschland nicht geschreddert, sondern mit CO2 erstickt.

Männliche Küken, die keine Eier legen und sich auch nicht zur Fleischproduktion eignen, werden in der Regel getötet. Initiativen wie »Bruderhahn« und »Bruderküken« werben für einen etwas höheren Eierpreis, der die Aufzucht der Hähnchen mitfinanziert.

Berlin. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland erneut mehr als 40 Millionen Küken direkt nach dem Schlüpfen getötet worden. Zwar gibt es dazu keine amtlichen Angaben – die Zahl lässt sich jedoch aus der Zahl geschlüpfter weiblicher Küken ableiten. Die lag 2017 in größeren Brütereien bei 45.739.700, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht. Das waren rund 1,6 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Zuerst hatten der Deutschlandfunk und die »Süddeutsche Zeitung« darüber berichtet.

Diese männlichen Küken werden in der modernen Landwirtschaft nicht gebraucht - ihr Geschlecht bedeutet ihr Todesurteil.

