Dieter Salomon Foto: dpa/Patrick Seeger

Was seine Amtszeit angeht, lässt Dieter Salomon die Bundeskanzlerin längst hinter sich. Jene 16 Jahre, die Angela Merkel nun in Angriff genommen hat, regiert der Freiburger Oberbürgermeister schon. Und weitere acht sollen dazukommen. Am 22. April tritt der Grünen-Politiker erneut zur Wahl des Stadtoberhauptes an.

Dieter Salomon ist einer der Vorzeigegrünen Baden-Württembergs, jenes Landesverbandes, von dem linke Grüne einst sagten, dass er der Tod der Partei sein werde, weil dort die Realos in so hoher Dichte vertreten seien, dass man die Partei nicht von der CDU unterscheiden könne. So realoferne Linke gibt es inzwischen bei den Grünen wahrscheinlich gar nicht mehr. Sie sind vergessen wie die Debatten um das Rotationsprinzip in der Partei, das mittels regelmäßiger Wechsel in der Ämterbesetzung verhindern sollte, dass Parteimitglieder zu viel Macht erlangen.

Als Dieter Salomon, ein im australischen Melbourne geborener, promov...