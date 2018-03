Brüssel. Verbraucher können künftig auch im EU-Ausland auf ihre Onlineabos zugreifen. Am Ostersonntag tritt eine neue EU-Regelung in Kraft, wonach Anbieter von kostenpflichtigen Abos wie Netflix, Sky Go oder Spotify ihren Kunden auch auf Reisen im EU-Ausland Zugriff auf die Inhalte ihres Heimatlandes gewähren müssen. Bislang besteht aufgrund des Geoblockings häufig kein oder nur begrenzter Zugriff im Ausland. Die neue Regel soll für Reisende gelten, die sich eine begrenzte Zeit im EU-Ausland aufhalten. Die Abopreise dürfen deshalb nicht angehoben werden. dpa/nd