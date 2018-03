Forscher der ETH Zürich und der Purdue University sind dem Geheimnis des Ohrwurmflügels auf die Spur gekommen. Der ist offen mehr als zehnmal größer als im geschlossenen Zustand. Damit ist das Insekt Rekordhalter im Tierreich. Zudem ist der Flügel offen ohne Muskelkraft stabil und lässt sich ebenfalls ohne Krafteinsatz mit einem »Klick« wieder einfalten. Im Fachblatt »Science« (DOI: 10.1126/ science.aap7753) stellen die Forscher eine mit 3D-Druck hergestellte Nachbildung vor, die mit elastischen Falten genauso funktioniert wie das biologische Original. Sonnensegel von Raumsonden oder Karten könnten so kompakter gefaltet werden. StS

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!