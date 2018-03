Die gängige Theorie zur Besiedlung Amerikas durch den Menschen geht davon aus, dass diese während der letzten Eiszeit (die vor etwa 11 700 Jahren endete) von Asien über eine Landbrücke nach Nordamerika Kontinent zogen. Nun hat eine Forschergruppe insgesamt 29 menschliche Fußabdrücke in Sedimenten vor der kanadischen Pazifikküste gefunden. Dort lag der Meeresspiegel am Ende der letzten Eiszeit zwei bis drei Meter niedriger als heute. Die Abdrücke sind, so schreibt das Team um Duncan McLaren von der University of Victoria (Kanada) im Fachjournal »PLoS One« (DOI: 10.1371/journal.pone. 0193522), 13 000 Jahre alt. StS