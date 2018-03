Weimar. In 619 Klassen an Thüringer Schulen klaffen Lücken in den Zeugnissen der Schüler. Wegen Unterrichtsausfällen oder Vertretungsstunden bei fachfremden Lehrern hätten zum Halbjahr keine Zeugnisnoten erteilt werden können, berichtet die »Thüringische Landeszeitung«. Zum Schulhalbjahr 2016/17 seien fast 150 Klassen weniger betroffen gewesen. Die Zahlen beziehen sich auf Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. Besonders groß ist der Mangel laut Bildungsministerium in Kunst und Musik. dpa/nd