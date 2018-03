Foto:

Wenn Uwe Holmer über die weiten, sanften Hügel der Mecklenburgischen Seenplatte unweit seines Hauses läuft, hält er, oben angekommen, immer wieder inne. Dann scheint es, als stehe er zwischen Himmel und Erde und als reiche der Himmel der Erde seine Hand. So wie Holmer im Januar 1990 dem mächtigsten Paar der DDR die Hand reichte. Zehn Wochen lang wohnten Erich und Margot Honecker unter seinem Dach, damals im brandenburgischen Lobetal bei Bernau. Dort war Uwe Holmer Bürgermeister und Leiter der Hoffnungstaler Anstalten, die zu den von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel gehören. In Lobetal lebten weit über Tausend Bewohner, vorwiegend Senioren, Menschen mit Lernschwierigkeiten und an Epilepsie erkrankte Menschen. Bereits 1905 wurde die Einrichtung als Unterkunft für Obdachlose gegründet. Der gestürzte Staats- und Parteichef und seine Frau waren nun selbst obdachlos.

Das Wohnrecht in der Funktionärssiedlung Wandlitz hatten sie verlo...