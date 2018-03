Waren. Die Blau-Weiße Flotte startete nach einem letzten Eisbrechereinsatz am Karfreitag als erste Schifffahrtsgesellschaft auf der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern in die Saison. »Wir sind mit der «Störtebeker» rausgefahren und haben das letzte Eis bis zur Fahrrinne gebrochen«, sagte Sprecherin Silvia Kobi am Donnerstag in Waren. Einige Schollen seien noch bis zu acht Zentimeter dick gewesen: »Das war knapp.« Damit gelte nun der Osterfahrplan, alle drei Schiffe seien vom Stadthafen Waren aus im Einsatz. Die zugefrorenen Binnenmüritz hatte die Fahrgastschifffahrt seit Wochen am Auslaufen gehindert. dpa/nd