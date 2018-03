Bamberg. Mehr als die Hälfte der kommunalen Schwimmbäder in Bayern ist sanierungsbedürftig, 55 davon droht akut die Schließung. Das geht aus einer Antwort der bayerischen Staatsregierung auf eine Anfrage des SPD-Fraktionschefs Markus Rinderspacher hervor. Die Zahl der maroden Bäder stieg seit 2016 von 299 auf 446, 18 Bäder mussten geschlossen werden. Öffentliche Bäder müssten auch den Schwimmunterricht für Kinder sicherstellen. Rinderspacher schlägt einen Sonderfonds von 30 Millionen Euro vor, um Kommunen bei der Sanierung der Bäder zu helfen. dpa/nd

Abdelfattah al Sisi ist als Präsident bestätigt worden / Beteiligung an dem Urnengang lag bei 40 Prozent

Ostermarschierer demonstrieren in mehr als 90 Städten für den Frieden

