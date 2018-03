Unten links

Lesedauer: 1 Min.

Bei uns droht die ABOkalypse! Wir brauchen zahlende Digitalleser/innen. Unterstütze uns und überlasse die Informationsflanke nicht den Rechten! Mach mit! Dein freiwilliger, regelmäßiger Beitrag: 2,50 € 5 € 7,50 € anderer Betrag Wir setzen ab sofort noch stärker auf die Einsicht der Leser*innen, dass linker Journalismus auch im Internet nicht gratis zu haben ist – mit unserer »sanften« nd-Zahlschranke. Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen. Sie können den zu zahlenden Betrag und die Laufzeit frei wählen - damit sichern Sie auch weiterhin linken Journalismus. Aber: Für die Nutzung von ndPlus und E-Paper benötigen Sie ein reguläres Digitalabo. Was soll das sein Ich bin schon Abonnent Login Username Passwort Passwort vergessen? Ich zahle freiwillig Per Überweisung: Stichwort: nd-paywall Berliner Bank

IBAN: DE11 1007 0848 0525 9502 04

SWIFT-CODE (BIC): DEUTDEDB110 Per Paypal Betrag 0,75 EUR 1 EUR 5 EUR 50 EUR Per Sofortüberweisung Betrag 0,75 EUR 1 EUR 5 EUR 50 EUR Ich habe bezahlt.

An diesem Sonntag, verehrte Leserinnen und Leser, gilt es, wachsam zu sein. Es handelt sich um den universumsweit zu begehenden Tag der Fake News, deren Tradition viel weiter zurückreicht, als viele glauben wollen. Zwar kommt es gerade bei Fake News aufs Glaubenwollen an, aber wissenschaftlich erwiesen ist, dass am ersten Tag des vierten Monats die Menschen einander seit jeher »durch erfundene oder verfälschte, meist spektakuläre oder fantastische Geschichten, Erzählungen oder Informationen in die Irre führen (hereinlegen) und so ›zum Narren halten‹«, wie das Wahrheitsportal Wikipedia mitteilt. Weil man nie weiß, was morgen noch stimmt, sollten Sie sich bereits an diesem Samstag dem World Backup Day widmen, also dem Tag der Datensicherung. Ob es den tatsächlich gibt? Das wollte unser Fake-News-Ressort recherchieren, konnte aber den entsprechenden Archivordner leider nicht mehr finden. Deshalb unser Rat: Glauben Sie doch, was Sie wollen! wh