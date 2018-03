Nach dem Fund eines zündfähigen Sprengstoff-Päckchens in Kreuzberg ist der Hintergrund noch unklar. Es gebe keinen neuen Stand bei den Ermittlungen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Karfreitag. Am Donnerstag war das Päckchen in einem Briefkasten der Handwerkskammer am Mehringdamm entdeckt worden. Spezialisten entschärften den Sprengsatz. Möglicherweise ist der Täter derselbe wie bei einem im Dezember in Potsdam aufgetauchten Päckchen und einem ähnlichen Vorfall in Frankfurt (Oder). »Ein Zusammenhang mit dem Fund verdächtiger Postsendungen im Land Brandenburg kann derzeit nicht ausgeschlossen werden«, hieß es. Die Berliner Ermittler und die Brandenburger Beamten untersuchen den Fall gemeinsam. Ein vergleichbares Päckchen wurde auch im Januar in Steglitz gefunden. dpa/nd