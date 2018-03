In Berlin lebten nach Senatsangaben Ende Januar insgesamt 43 222 Menschen, deren Asylantrag rechtskräftig abgelehnt wurde. Ausreisepflichtig seien jedoch nur 11 768 Ausländer gewesen, da viele der Betroffenen aus anderen Gründen zum Teil bereits seit längerer Zeit einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel hätten, heißt es in der Antwort des Sozialsenats auf eine Schriftliche Anfrage aus dem Abgeordnetenhaus, die am Freitag veröffentlicht wurde. epd/nd