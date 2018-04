Der islamistische Attentäter Anis Amri hatte im Dezember 2016 einen gekaperten Lastwagen in einen Berliner Weihnachtsmarkt gesteuert. Zwölf Menschen starben, mehr als 70 wurden verletzt. dpa/nd

Die Senatsjustizverwaltung hat den Umgang des Amri-Untersuchungsausschusses mit Originalakten zu dem Fall des Terroristen kritisiert. Ordner seien neu beklebt oder die Sortierung durcheinander gebracht worden, teilte der Sprecher des Justizsenators, Sebastian Brux, mit. »In unserem Hause wurde diese Vorgehensweise mit großer Verwunderung und Bestürzung zur Kenntnis genommen, sind die in Rede stehenden Akten doch als Beweismittel für den Untersuchungszweck von großer Bedeutung.« Zuvor hatte der »Spiegel« berichtet.

