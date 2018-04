Gotha. In Thüringen ereignen sich jährlich rund 41 000 Unfälle in Schulen, Hochschulen und Kindertagesstätten. Hauptunfallquelle ist der Sportunterricht, wie die Unfallkasse Thüringen (UKT) auf Anfrage mitteilte. Allein 12 236 Unfälle entfielen im vergangenen Jahr darauf, jeder zweite davon passierte beim Basketball, Fußball oder Volleyball. Die Anzahl dieser Fälle sank leicht um 422. Die Anzahl der Unfälle auf dem Pausenhof bezifferte die Kasse auf 7454 (2016: 7707). Sie verzeichnete zudem 3064 sogenannte Wegeunfälle. Von den verunglückten Schülern waren 545 mit dem Fahrrad unterwegs zu Schule. 273 Mädchen und Jungen saßen im Auto ihrer Eltern, die sie zur Schule fuhren. Die UKT ist nicht nur die gesetzliche Unfallversicherung für die Angestellten in der Landes- und Kommunalverwaltung, sondern auch für Schüler, Studenten und Kinder in Kindergärten oder bei Tagesmüttern. dpa/nd