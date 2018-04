Im Nordosten gab es umgestürzte Bäume und Zugausfälle. Besonders heftig traf der Wintereinbruch den Vogelpark in Marlow. »90 Prozent unserer Außenvolieren sind hinüber«, stellte Direktor Matthias Haase fest. Selbst auf Netzen habe sich der Schnee aufgetürmt. Der Last hätten die Drahtgeflechte nicht standgehalten. Foto: Das Vineta-Osterspektakel in Zinnowitz auf der Insel Usedom musste zum ersten Mal in seiner 20-jährigen Geschichte abgesagt werden. Laut den Veranstaltern war es aufgrund des Wetters nicht möglich, eine Bühne aufzubauen, »geschweige denn zu tanzen und kämpfen.« dpa/nd Foto: dpa/ Stefan Sauer

Marlow. Glatte Straßen und weiße Ostern: Der Wintereinbruch hat der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern einen Schneerekord beschert. 35 Zentimeter wurden laut Deutschem Wetterdienst am Sonntag aus Gersdorf gemeldet. In dem Bundesland war das so viel wie seit Jahrzehnten im April nicht mehr.

Im Nordosten gab es umgestürzte Bäume und Zugausfälle. Besonders heftig traf der Wintereinbruch den Vogelpark in Marlow. »90 Prozent unserer Außenvolieren sind hinüber«, stellte Direktor Matthias Haase fest. Selbst auf Netzen habe sich der Schnee aufgetürmt. Der Last hätten die Drahtgeflechte nicht standgehalten.

Das Vineta-Osterspektakel in Zinnowitz auf der Insel Usedom musste zum ersten Mal in seiner 20-jährigen Geschichte abgesagt werden. Laut den Veranstaltern war es aufgrund des Wetters nicht möglich, eine Bühne aufzubauen, »geschweige denn zu tanzen und kämpfen.« dpa/nd Foto: dpa/ Stefan Sauer