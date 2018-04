Waren. An der Mecklenburgischen Seenplatte startete am Osterwochenende das neue Verkehrsprojekt »Müritz rundum« Tausende Besucher können dabei mit ihren Gästekarten kostenlos Busse rund um die Müritz - den größten Binnensee Deutschlands - so oft nutzen wie sie wollen, wie der Tourismusverband an der Seenplatte im Vorfeld mitteilte. Das Vorhaben schließt auch den Nationalparkbus ein, der zwischen Waren und Rechlin im Müritz-Nationalpark fährt. Ziel des Projektes ist es, dass Touristen und Einheimische künftig öfter Autos stehen lassen und den Nahverkehr nutzen oder Rad fahren. Dazu haben die Gemeinden Rechlin, Röbel, Klink und Waren an der Müritz ihre Kurtaxen etwas erhöht. Rund um die Müritz sind es rund 90 Straßenkilometer. dpa/nd