Berlin. Fast alle Flüsse in Deutschland sind nach Einschätzung der Bundesregierung ökologisch in keinem guten Zustand. Die Gewässerstruktur und Nährstoffqualität in Deutschland sei »weiterhin unbefriedigend«, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen hervor geht. Die Bundesregierung bewertet zudem trotz erheblicher Erfolge bei der Verbesserung der Wasserqualität und der Rückkehr etwa der Biber und Lachse Gewässer und Auen als weiterhin bedrohte Lebensräume in Deutschland. Der Regierungsantwort zufolge können von allen deutschen Flüssen nur 0,1 Prozent ökologisch als »sehr gut« bewertet werden. AFP/nd