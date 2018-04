Der nach Brüssel geflüchtete abgesetzte Regierungschef Kataloniens will von dort regieren

Madrid. In der Straße von Gibraltar sind am Sonntag mindestens vier Menschen bei der Überfahrt von Marokko nach Spanien im Meer ertrunken. Wie die spanischen Rettungskräfte mitteilten, konnte ein Flüchtling gerettet werden. Zwischen dem 1. Januar und dem 25. März starben 120 Menschen bei dem Versuch, über das Meer nach Spanien zu gelangen. Die internationale Hilfsorganisation SOS Mediterranee hat die aktuelle Flüchtlingslage im Mittelmeer als dramatisch bezeichnet. Immer weniger Rettungsschiffe seien im Einsatz. AFP/nd

Linkspolitiker besuchen Ex-Präsidenten in der Haft

Im Gazastreifen droht eine neue Gewaltspirale / Proteste in Tel Aviv

Kauf von Kundendaten bringt CDU und FDP in Misskredit / Beteiligte beteuern Anonymität

Uwe Kalbe über den Datenverkauf an Parteien zur Bundestagswahl

Kritik an geplanter Erhöhung des Verteidigungshaushalts

