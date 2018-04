Srinagar. Nach dem blutigen Sonntag im indischen Teil Kaschmirs ist das öffentliche Leben in der Region größtenteils zum Erliegen gekommen. Dort waren am Sonntag 20 Menschen bei Gefechten zwischen Rebellen und Sicherheitskräften getötet worden. Die Behörden sprachen von einem der gewalttätigsten Tage der letzten Jahre in der vorwiegend muslimischen Unruheregion, wo Rebellen für eine Abspaltung kämpfen. Derweil sind bei Protesten von Angehörigen der untersten Stufe des Kastensystems in Indien mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. dpa/nd