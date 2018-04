Moskau. Die ersten von 60 ausgewiesenen russischen Diplomaten sind am Sonntag aus den USA nach Moskau zurückgekehrt. Anlass der Ausweisung ist der schwere Konflikt nach der Vergiftung des russischen Ex-Agenten Sergej Skripal in Großbritannien. Russland will nun bei der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) einen Vorschlag für weitere Ermittlungen machen und hat für Mittwoch eine Sondersitzung des Exekutivrates einberufen. dpa/nd