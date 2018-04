In Sachen Rassismus spaltet Präsident Trump die US-Amerikaner nun auch beim Sport, den sie am meisten lieben

Sacramento. Ein von Polizisten im kalifornischen Sacramento erschossener junger Schwarzer ist von sechs Kugeln in den Rücken getroffen worden. Das ergab eine von der Familie ausgelöste unabhängige Autopsie. Nach dem Tod von Stephon Clark kam es in den ganzen USA zu Protesten wegen Polizeigewalt gegen die schwarze Bevölkerung. Derweil ist ein Polizist, der vor zwei Jahren den Schwarzen Alton Sterling erschoss, entlassen worden. dpa/nd

Linkspolitiker besuchen Ex-Präsidenten in der Haft

Im Gazastreifen droht eine neue Gewaltspirale / Proteste in Tel Aviv

Kauf von Kundendaten bringt CDU und FDP in Misskredit / Beteiligte beteuern Anonymität

Uwe Kalbe über den Datenverkauf an Parteien zur Bundestagswahl

Kritik an geplanter Erhöhung des Verteidigungshaushalts

