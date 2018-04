Thanathorn Juangroongruangkit hat eine neue Partei in Thailand gegründet. Foto: afp/Lillian Suwanrumpha

Thailands Politik bekommt Zuwachs durch ein junges, unverbrauchtes Gesicht: Thanathorn Juangroongruangkit hat in Bangkok unter großem Medienecho die Gründung seiner eigenen Partei bekannt gegeben, die sich an den voraussichtlich im Februar 2019 stattfindenden Wahlen beteiligen will. Dabei will der 39-Jährige nach eigener Aussage »die politische Spaltung der Gesellschaft überwinden« und dem südostasiatischen Land zu einem Neuanfang verhelfen. Die Future Forward Party sieht sich als Repräsentantin der jungen Generation.

Thanathorn ist in Thailand nicht irgendwer. Der Absolvent der New York University ist einer der bekanntesten Firmenerben, Vizechef der von seinem verstorbenen Vater gegründeten Thai Summit Group, einem großen Auto-Zulieferer. Auch an dem Medien- und Werbekonzern Matichon ist die Familie beteiligt. Um Interessenkonflikte mit seinem Einstieg ins politische Geschäft zu vermeiden, hat der Jungmanager seinen Posten in der dortigen Leitung niedergelegt. Erst seit dem 15. März ist es in Thailand möglich, Parteien registrieren zu lassen. Nach dem unblutigen Putsch vom Mai 2014, der die regierende Militärjunta unter Premier Prayuth Chan-ocha, damals Armeechef, an die Macht brachte, wurden politische Aktivitäten faktisch verboten. Formell sind Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit noch immer nicht wieder in Kraft.

Die neue Partei dürfte vor allem unter Studenten Rückhalt haben. Auch zeichnet sich ab, dass sie eher dem Mitte-Links-Lager zuzurechnen ist, sind doch die Namen von Mitinitiatoren durch Kampagnen für die Rechte sexueller Minderheiten oder Umweltthemen bekannt. Ein Onkel Thanathorns war einst Minister in der Regierung des heute im Exil lebenden Ex-Premiers Thaksin Shinawatra. Zweifellos steht der Politneuling dessen Lager näher als den Ultraroyalisten und Anhängern der alten Elite. Doch Thanathorn will andererseits mit diesen Grabenkämpfen Schluss machen. Als Extremsportler, vor allem Läufer von Marathons, verfügt Thanathorn zumindest über einen langen Atem.