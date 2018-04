Eine Transfrau soll in Kreuzberg beleidigt und bedroht worden sein. Die 37-Jährige gab bei der Polizei an, dass sie zu Fuß in der Kohlfurter Straße unterwegs war, als sie von zwei Männern angepöbelt worden sei, wie die Behörde mitteilte. Dabei sollen auch volksverhetzende Äußerungen gefallen sein. Anschließend flüchteten die Täter, die Polizei konnte sie in der näheren Umgebung nicht mehr finden. Der Staatsschutz hat nach der Tat am Samstagabend die Ermittlungen übernommen. dpa/nd