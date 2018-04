Die gesetzliche Sammelquote für Elektroaltgeräte von 45 Prozent werde für das Jahr 2016 voraussichtlich nicht erreicht, kritisierte die DUH. Insgesamt fallen nach Angaben der Umwelthilfe in Deutschland etwa 1,7 Millionen Tonnen Elektroschrott pro Jahr an. AFP/nd

Die DUH forderte die Unternehmen auf, festgestellte Gesetzesverstöße sofort zu beseitigen. Die Verbraucher müssten zudem aktiv darüber aufgeklärt werden, wie sie ihre alten Elektrogeräte zurückgeben könnten. Sommer appellierte an die Onlinehändler, flächendeckende stationäre Sammelmöglichkeiten für Elektroschrott zu schaffen.

Seit dem Sommer 2016 ist der Handel dazu verpflichtet, Elektro-Altgeräte zurückzunehmen und zu entsorgen - bei kleineren Geräten gilt dies auch, ohne dass gleichzeitig ein neues Gerät gekauft wird. Dies gilt auch für Onlinehändler. Wenn jedoch Verbraucher bei einem Onlinehändler alte Elektrogeräte zurückgeben wollten, müssten sie sich allerdings oft durch eine Vielzahl von Webseiten klicken, dabei jede Menge persönlicher Daten preisgeben und am Ende die Geräte selbst aufwendig verpacken, kritisierte die DUH. »Das schreckt viele Verbraucher ab und darauf spekuliert der Onlinehandel«, erklärte der stellvertretende DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft, Philipp Sommer.

Berlin. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat zahlreichen Onlinehändlern massive Rechtsverstöße bei der Rücknahme von Elektroschrott vorgeworfen. Tests zur Umsetzung der Rücknahmeverpflichtung von alten Elektroaltgeräten bei 30 Onlinehändlern hätten bei mehr als der Hälfte der untersuchten Unternehmen »systematische Gesetzesverstöße« ergeben, teilte die Umwelthilfe am Dienstag mit. Sie werde die Einhaltung künftig »notfalls auf dem Rechtsweg durchsetzen«, so Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.

