Was soll das sein

Bad Hersfeld. Im Streit um eine Tarifbindung bei Amazon setzt Ver.di den Onlinehändler erneut unter Druck. Im hessischen Bad Hersfeld rief die die Dienstleistungsgewerkschaft mit Beginn der Nachtschicht zum Streik auf. Auch in Leipzig legten nach Angaben der Gewerkschaft mehrere hundert Amazon-Beschäftigte die Arbeit nieder. Der Dienstag nach Ostern sei »ein guter Tag für einen Tagesstreik«, erklärte der dortige Verdi-Streikleiter Thomas Schneider. »Die Bestellungen aus den vergangenen Feiertagen können nicht reibungslos abgearbeitet werden.« Der Tarifstreit zwischen Amazon und der Gewerkschaft zieht sich bereits seit Jahren hin. Verdi kritisiert, dass Amazon Tarifverhandlungen verweigert. Amazon betont, bereits am oberen Ende dessen zu zahlen, was üblich sei. AFP/nd