Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Wiesbaden. Die Binnenschiffe auf Deutschlands Flüssen und Kanälen haben 2017 mehr Güter transportiert als im Jahr zuvor. Insgesamt wurden 222,7 Millionen Tonnen Güter auf deutschen Binnenwasserstraßen transportiert, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr war dies ein Plus von 0,6 Prozent. Deutlich zu legte der Versand zu Häfen im Ausland - er stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Prozent. Der Empfang von Gütern aus dem Ausland ging mit einem Minus von 1,1 Prozent hingegen leicht zurück. Der Verkehr innerhalb Deutschlands veränderte sich mit einem Anstieg um 0,4 Prozent nur leicht. AFP/nd