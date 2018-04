Was soll das sein

Osnabrück. Angesichts der Einführung neuer Tierwohllabels auf Fleischprodukten haben die Grünen die Bundesregierung zu mehr Tempo bei der Einführung einer verbindlichen Kennzeichnung gedrängt. Es sei ein Armutszeugnis für Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), dass der Handel hier weiter sei als die Bundesregierung, sagte Fraktionschef Anton Hofreiter der »Neuen Osnabrücker Zeitung«. Der Discounter Lidl startete am Dienstag seinen »Haltungskompass« bei Frischfleisch. Die privatwirtschaftliche Initiative Tierwohl startete am Dienstag mit ihrem Siegel für Geflügelprodukte. Lebensmittelhändler können damit unverarbeitetes Fleisch aus den 2200 teilnehmenden Betrieben kennzeichnen. Ein staatliches Tierwohllabel ist bereits seit längerem geplant. Klöckner bekräftigte im Bayerischen Rundfunk am Dienstag erneut die geplante Kennzeichnung. AFP/nd