Augsburg. Rund 1000 Mitarbeiter der Augsburger Airbus-Tochter Premium Aerotec haben am Dienstag gegen den angekündigten Abbau von etwa 500 Stellen demonstriert. Das Unternehmen hatte vor wenigen Wochen angekündigt, dass bis Ende 2019 etwa 500 Zeitarbeiter ihren Job in dem Augsburger Werk verlieren sollen, in dem bislang noch rund 3700 Menschen beschäftigt sind. Augsburgs IG-Metall-Chef Michael Leppek kritisierte die Pläne scharf. Premium Aerotec solle die Auslastung des Standortes durch Rückholung von fremdvergebenen Aufträgen erhöhen, meinte er. Damit ließe sich ein Großteil des Abbaus vermeiden. Airbus prüft seit einiger Zeit den Verkauf der Tochter. Der Konzern hatte zudem kürzlich bekannt gegeben, dass wegen der Auftragsflaute beim Passagierjet A380 und dem Militärtransporter A400M bis zu 3700 Stellen in Deutschland und drei anderen europäischen Ländern auf dem Prüfstand stehen. dpa/nd