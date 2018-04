Abgeordnetenhaus beschließt umfassendes Konzept zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen

Ein »Bonsai-Stadwerk«, wie früher geunkt wurde, sind die Berliner Stadtwerke zwar nicht mehr, aber der ganz große Durchbruch ist ihnen auch unter Rot-Rot-Grün noch nicht gelungen. Immerhin: Durch das kommunale Unternehmen kam endlich die Nutzung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Stadt in Gang. Noch in diesem Jahr sollen die landeseigenen Unternehmen alle ihre Dächer prüfen, ob sie für Photovoltaik geeignet sind.

»Die Energiewende in Berlin bekommt einen Namen«, hatte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) vor etwas mehr als einem Jahr im Abgeordnetenhaus zum Stadtwerk erklärt. Das kommunale Unternehmen, das unter der Großen Koalition noch Restriktionen wie dem Verbot des Handels mit angekauftem Strom unterlag, sollte unter dem Mitte-links-Senat »entfesselt« werden, wie es seinerzeit hieß.

Das Land Berlin hat sich für den Klimaschutz ambitionierte Ziele gesetzt. Bis zum Jahr 2050 will die Metropole klimaneutral sein, das heißt, der Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen soll kompensiert werden. Vor Kurzem hat das Abgeordnetenhaus dazu ein entsprechendes Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK) beschlossen. Eine wichtige Rolle bei den zahlreichen Maßnahmen und Konzepten sollten für Rot-Rot-Grün dabei die Berliner Stadtwerke spielen.

Berlin will bis 2050 klimaneutrale Stadt werden.

