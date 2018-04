Leserfragen: Was zahlt eigentlich die Pflegeversicherung?

Nachdem der Antrag gestellt wurde, wird der Betroffene vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung - sollte er privat versichert sein, von medicproof - begutachtet. Dabei wird festgestellt, in welchem Umfang die Selbstständigkeit beeinträchtigt ist.

Die Familie hat sich informiert, welche Pflegegrad der an Demenz leidende Opa bekommen würde. Die unverbindliche Prognose lautet vorerst Pflegegrad 1. Da gebe es doch kaum etwas, so die Enkelin. Solle man trotzdem einen Antrag stellen?

