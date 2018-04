Foto: Erfurt. Blick auf den Erfurter Dom und die St. Severikirche vom Turm der Wigbertikirche aus. Der Aufstieg auf den Wigbertiturm wird für Besucher in diesem Jahr erstmals zum Aktionstag »Erfordia turrita« (»Türmereiches Erfurt«) am 21. April möglich sein. Insgesamt 13 Türme können dann bestiegen werden. Organisiert wird die Aktion vom evangelischen Augustinerkloster in der thüringischen Landeshauptstadt und von MitMenschen e.V. An jedem Turm ist ein Obolus zu entrichten, das Geld soll für die Erhaltung der Türme eingesetzt werden. dpa/nd Foto: dpa/Jens Kalaene