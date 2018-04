Washington. Der frühere FBI-Vizechef Andrew McCabe hat über eine halbe Million Dollar Spenden für seine Rechtskosten gesammelt. Er erklärte, er wolle damit ein »talentiertes und mutiges Team« zusammenstellen, um sich gegen die unfaire Behandlung zu wehren. Er war Mitte März vom US-Justizministerium entlassen worden. Da dies zwei Tage vor seiner Pensionierung geschah, erwarb er keine vollen Pensionsansprüche. Das Ministerium begründete die Entlassung mit »schlechtem Verhalten«. Er habe Informationen an die Medien weitergegeben. McCabe wies dies zurück. AFP/nd

