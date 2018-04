Jerusalem. Israelische Soldaten haben am Dienstag einen arabischen Israeli durch Schüsse getötet, der im besetzten Westjordanland mit seinem Auto in eine Haltestelle für Anhalter krachte. Wie die israelische Armee mitteilte, ereignete sich der Vorfall nahe der jüdischen Siedlung Ariel südlich der palästinensischen Stadt Nablus. Der Fahrer habe sich in einem gestohlenen Fahrzeug befunden und sei verfolgt worden. Nach dem Unfall habe er versucht, zu Fuß zu fliehen. Die Armee sprach zunächst nicht von einem Angriff, kündigte aber weitere Untersuchungen an. AFP/nd