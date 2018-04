Hürden nach fast einem Jahr Verhandlungen: Im Beirat des geplanten Instituts für Islamische Theologie an der Humboldt-Universität (HU) könnte nur ein Teil der vorgesehenen Vertreter von Islamverbänden sitzen. Den Gründungsvertrag segnete bis Dienstagmittag nur einer von den fünf Verbänden ab, die Vertreter in das Gremium entsenden sollten. Es handele sich um die Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands, sagte ein HU-Sprecher. Von den anderen, darunter die wegen der Nähe zur türkischen Regierung umstrittene Türkisch-Islamische Union (Ditib), habe es keine Rückmeldung gegeben. Frist war der 1. April. Wie zuerst der »Tagesspiegel« berichtete, fürchteten konservative Verbände um Ditib, überstimmt zu werden - sie sollen eine Regelung gefordert haben, um auch als Minderheit Entscheidungen verhindern zu können. Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach (SPD) erklärte, die Änderungsvorschläge seien nicht tragbar. Er hat die Verbände für den 13. April zu einem klärenden Gespräch eingeladen. Fest stehe, dass das Institut auf jeden Fall kommen werde. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!