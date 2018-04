Daniel Hug räumte ein, dass die Art Düsseldorf einen guten Start gehabt habe. »Aber andererseits waren nur rund 80 Galerien da«, schränkte er ein. »Und mit dieser Anzahl an Ausstellern kann man nicht sehr viel Umsatz machen. Man braucht mindestens 100, das ist die kritische Masse. Das wissen wir aus Berlin. Mit knapp 80 kann es passieren, dass man erst mal ins Minus geht.« Er glaube allerdings, dass die Schweizer Messe so schnell aber nicht aufgeben werde. »Vielleicht suchen sie jetzt Sponsoren.« dpa/nd

Ungeachtet seines »Arm aber sexy«-Rufs hat Berlin nach Einschätzung des Art-Cologne-Direktors Daniel Hug mittlerweile zahlungskräftige Kunstfreunde. »Dass es in Berlin keine Sammler gibt, ist ein Mythos«, sagte der 49 Jahre alte Amerikaner.

