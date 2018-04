Hamburg. Das deutsche Verteidigerteam des ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont geht juristisch gegen die von Schleswig-Holsteins Generalstaatsanwaltschaft betriebene Auslieferung ihres Mandanten nach Spanien vor. Es seien bereits Anträge auf Zurückweisung gegen das von der Anklagebehörde bei Gericht eingereichte Ersuchen gestellt worden, erklärte Anwalt Till Dunckel am Dienstag. Die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig hatte entschieden, einen Auslieferungshaftbefehl für den in Neumünster in Gewahrsam sitzenden Politiker zu beantragen. Darüber entscheiden muss das Oberlandesgericht in Schleswig. Der Antrag der Staatsanwaltschaft sei »von allen Beteiligten« erwartet worden, so die Anwälte. Sie vertrauten »auf eine unabhängige und sachgerechte Prüfung« durch das Gericht.

Puigdemont war am 25. März auf Grundlage eines von einem Gericht in Madrid erneuerten europäischen Haftbefehls bei der Durchreise durch Schleswig-Holstein festgenommen worden. AFP/nd Kommentar Seite 4