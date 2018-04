Was soll das sein

Christian Lindner, Vorsitzender der Christian-Lindner-Partei (aka FDP), hat gesagt, dass die FDP bis zur nächsten Bundestagswahl weiblicher werden müsse. Das ist beachtlich, galt doch die Zusammensetzung der Partei aus Lindner, Lindner und Lindner sowie einigen weiteren von der Sorte insbesondere nach dem guten Abschneiden bei der Wahl 2017 als optimal.

Zweifellos ist die FDP »eigentlich die beste Wahl für Frauen, die ein selbstbestimmtes Leben führen«, denn das sagt Christian Lindner. Und der sagt auch alles andere, was die Partei ist oder nicht ist, und niemand in der Partei zweifelt daran, dass er recht hat. Lindner sagt auch, wir (von der Christian-Lindner-Partei) wollen nicht so sein wie die männerdominierte Führungsmannschaft von Innenminister Horst Seehofer (CSU).

Sondern allenfalls so wie die männerdominierte Führungsmannschaft von Christian Lindner (FDP). »Ich sehe da ein ungehobenes Potenzial«, sagt Christian Lindner und meint: bei Christian Lindner. rst