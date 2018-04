Hier finden sich neben anschaulichen Erklärungen dazu, was Entzündungen im Körper bewirken und welche Lebensmittel dagegen helfen, gesunde und leckere Rezepte für alle Mahlzeiten sowie für Snacks. Dazu gibt es eine Positivliste der Top-25-Lebensmittel, die man häufig zu sich nehmen sollte, sowie eine Negativliste der Top 5, auf die man besser verzichtet. So erhält der Leser wertvolle Anregungen, wie durch Zutaten wie Walnüsse, Ingwer oder Blaubeeren etwas für die Gesundheit getan werden kann, ohne auf Genuss zu verzichten.

Vielmehr sollte man den Speiseplan mehr in Richtung antientzündlicher Lebensmittel ausrichten: Gemüse wie Brokkoli, Spinat und Rote Bete, Obstsorten wie Heidel- und Johannisbeeren, Pflanzenöle mit Omega-3-Fettsäuren oder Kaltwasserfische wie Lachs tragen viel dazu bei, das eigene Immunsystem zu stärken. Tipps, wie eine solche Ernährungsweise aussehen kann, geben die Ernährungsexperten Martin Kreutzer und Anne Larsen in ihrem neuen »Anti-Entzündungs-Kochbuch«.

Viele Krankheiten unserer Zeit, so etwa Rheuma, Arthritis oder auch Alzheimer, sind mit entzündlichen Prozessen im Körper verbunden. Doch während kurzzeitige Entzündungen, so etwa ein geschwollener Fuß bei einer Verstauchung, als Schutzmechanismus des Körpers zur Heilung beitragen, sind die chronischen Entzündungsherde Ursache vieler ernster Beschwerden. Man kann aber Symptome lindern oder sogar den Krankheitsverlauf verbessern, wenn man bei der Ernährung darauf achtet, die Entzündungen nicht durch Lebensmittel wie Zucker, Weizen oder Schweinefleisch unbewusst weiter zu befeuern.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Deutschlands erste höhere Bildungsanstalt für Musiker steht in Leipzig - sie begeht in diesem Jahr ihr 175. Jubiläum

Rote Bete und Co. helfen dem Immunsystem

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!