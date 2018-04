Hygienestandards oder das Medikamenten- und Fehlermanagement. Die Prüfung erfolgt freiwillig und in der Regel durch eine externe Stelle. Jedoch ist der Markt für diese Nachweise schwer zu durchschauen. Die ZQP-Übersicht Siegel und Zertifikate ist unter www.zqp.de kostenlos zugänglich. nd

Deutschlands erste höhere Bildungsanstalt für Musiker steht in Leipzig - sie begeht in diesem Jahr ihr 175. Jubiläum

Rote Bete und Co. helfen dem Immunsystem

