Aarhus. Dänische Wissenschaftler haben in einer großen bevölkerungsbasierten Studie nachgewiesen, wie auf lange Sicht der Nitratgehalt im Trinkwasser mit dem Risiko für Darmkrebs in Zusammenhang steht. Die Forscher von der Universität Aarhus berechneten für 2,7 Millionen Erwachsene die individuelle durchschnittliche Nitratbelastung zwischen 1978 und 2011. Danach hatten die Personen, die mit mehr als 16,57 Milligramm Nitrat pro Liter der höchsten Belastung ausgesetzt waren, eine beinahe 20 Prozent höheres Risiko für ein kolorektales Karzinom als diejenigen mit einer Belastung von weniger als 0,69 Milligramm pro Liter. In der Deutschen Trinkwasserverordnung ist für Nitrat ein Grenzwert von 50 Milligram pro Liter festgeschrieben. nd