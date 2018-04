Berlin. Die neue Generation von Hepatitis-C-Medikamenten hat laut dem Zentralinstitut für kassenärztliche Versorgung weniger Kosten verursacht als erwartet. Anfang 2014 stiegen die Verordnungszahlen in Deutschland sehr schnell an. Im Jahr 2015 nahmen knapp 22 000 Patienten Medikamente gegen Hepatitis C. Nur in diesem Jahr wurden knapp 1,4 Milliarden Euro Bruttoverordnungskosten ausgelöst. Der Höchststand der Verordnungen wurde im 1. Quartal 2015 erreicht. Danach gingen die Zahlen zurück, weil immer mehr Patienten dauerhaft geheilt werden konnten. Im 4. Quartal 2017 lagen die Bruttoverordnungskosten bei rund 126 Millionen Euro. nd