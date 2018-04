Wien. Mädchen sollen nach dem Willen der Regierung Österreichs kein Kopftuch in Kindergarten und Grundschule tragen dürfen. »Eine Verschleierung von Kleinkindern ist definitiv nichts, was in unserem Land Platz haben sollte«, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch. Eine entsprechende Vorlage soll bis Sommerbeginn ausgearbeitet sein. Um das Gesetz in Verfassungsrang zu heben, muss die Regierung aus konservativer ÖVP und rechter FPÖ eine Oppositionspartei von ihrem Plan überzeugen. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wolle mit dem Kopftuchverbot »Fehlentwicklungen beim politischen Islam entgegentreten«, hieß es. dpa/nd